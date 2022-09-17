Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Осипова и Эпштейн, Кальдара и Мальо покажут произвольные программы в парах

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18 сентября на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо пары представят произвольные программы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары, произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания)

2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

Вторая разминка

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) 

5. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

После короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 62,81

2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 56,10

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,10

4. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 47,95

5. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 45,11

Расписание Lombardia Trophy: там выступают Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри

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