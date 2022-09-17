Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Осипова и Эпштейн, Кальдара и Мальо покажут произвольные программы в парах

18 сентября на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо пары представят произвольные программы.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Пары, произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания)
2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
Вторая разминка
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
5. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
После короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 62,81
2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 56,10
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,10
4. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 47,95
5. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 45,11
Расписание Lombardia Trophy: там выступают Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри