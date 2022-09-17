Lombardia Trophy. Ватанабе одержала победу, Сакамото – 2-я, Куракова – 3-я, Гленн – 4-я

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Японская фигуристка Ринка Ватанабе одержала победу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Итоговое положение

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 213,14

2. Каори Сакамото (Япония) – 205,33

3. Екатерина Куракова (Польша) – 188,41

4. Эмбер Гленн (США) – 177,01

5. Ханна Хэррелл (США) – 175,55

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 168,39

7. Сарина Йоос (Швецария) – 161,24

8. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 156,35

9. Вакаба Хигучи (Япония) – 150,20

10. Елена Агостинелли (Италия) – 148,88

Произвольная программа

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 146,31

2. Каори Сакамото (Япония) – 132,40

3. Екатерина Куракова (Польша) – 129,17

4. Эмбер Гленн (США) – 121,02

5. Ханна Хэррелл (США) – 114,72

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 111,93

7. Сарина Йоос (Швецария) – 109,93

8. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 103,13

9. Елена Агостинелли (Италия) – 96,48

10. Жанна Юркинен (Финляндия) – 93,47

11. Вакаба Хигучи (Япония) – 92,45

 

Расписание Lombardia Trophy: там выступят Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри

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