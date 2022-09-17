Lombardia Trophy. Ватанабе одержала победу, Сакамото – 2-я, Куракова – 3-я, Гленн – 4-я

Японская фигуристка Ринка Ватанабе одержала победу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Итоговое положение
1. Ринка Ватанабе (Япония) – 213,14
2. Каори Сакамото (Япония) – 205,33
3. Екатерина Куракова (Польша) – 188,41
4. Эмбер Гленн (США) – 177,01
5. Ханна Хэррелл (США) – 175,55
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 168,39
7. Сарина Йоос (Швецария) – 161,24
8. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 156,35
9. Вакаба Хигучи (Япония) – 150,20
10. Елена Агостинелли (Италия) – 148,88
Произвольная программа
1. Ринка Ватанабе (Япония) – 146,31
2. Каори Сакамото (Япония) – 132,40
3. Екатерина Куракова (Польша) – 129,17
4. Эмбер Гленн (США) – 121,02
5. Ханна Хэррелл (США) – 114,72
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 111,93
7. Сарина Йоос (Швецария) – 109,93
8. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 103,13
9. Елена Агостинелли (Италия) – 96,48
10. Жанна Юркинен (Финляндия) – 93,47
11. Вакаба Хигучи (Япония) – 92,45
Расписание Lombardia Trophy: там выступят Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри