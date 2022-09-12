Расписание Lombardia Trophy: там выступят Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри

С 16 по 18 сентября в итальянском Бергамо пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Расписание

16 сентября

Женщины, короткая программа

15.00

Мужчины, короткая программа

После женской КП (точное время еще не объявлено)

17 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12.00

Женщины, произвольная программа

После ритм-танца (точное время еще не объявлено)

18 сентября

Мужчины, произвольная программа

13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Женщины: Вакаба Хигучи, Каори Сакамото (обе – Япония), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США).

Мужчины: Маттео Риццо, Николай Мемола (оба – Италия), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Коширо Шимада (Япония), Томоки Хиваташи (США), Ника Эгадзе (Грузия).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия).

Полный список участников – здесь.