Lombardia Trophy. Шимада, Мемола, Эгадзе, Сяо Хим Фа и Риццо выступят с произвольными программами

18 сентября на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо мужчины представят произвольные программы.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 15.15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Давид Седей (Словения)
2. Михаил Рудковский (Украина)
3. Самуэль Маккалистер (Ирландия)
4. Дин Трэн (США)
5. Эмануэле Инделикато (Италия)
Вторая разминка
6. Люк Экономидес (Франция)
7. Маттео Риццо (Италия)
8. Николай Мемола (Италия)
9. Ника Эгадзе (Грузия)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Коширо Шимада (Япония)
Положение после короткой программы
1. Коширо Шимада (Япония) – 89,18
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,69
3. Ника Эгадзе (Грузия) – 82,82
4. Николай Мемола (Италия) – 81,68
5. Маттео Риццо (Италия) – 77,72
6. Люк Экономидес (Франция) – 64,83
7. Эмануэле Инделикато (Италия) – 61,40
8. Дин Трэн (США) – 60,53
9. Самуэль Маккалистер (Ирландия) – 54,00
10. Михаил Рудковский (Украина) – 50,85
11. Давид Седей (Словения) – 50,85
Томоки Хиваташи (США) – снялся.
Расписание Lombardia Trophy: там выступают Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри