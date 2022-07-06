Роднина об отстранении российских спортсменов: «МОК дает рекомендацию, а каждая организация решает сама. Где федерации нормальные – нормальное и решение»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что время снимать запреты на допуск российских спортсменов к международным стартам еще не наступило.

«Уже сейчас очень многие спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Но надо понимать, что в этой ситуации все зависит от самих спортивных федераций.

Тот же МОК может дать рекомендацию, а каждая организация решает сама. Где федерации нормальные, нормальное и решение», – сказала Роднина.

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