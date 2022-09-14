Лайшев о деле Валиевой: «У МОК ни стыда, ни совести. Конченые козлы. Что бы они там не рассматривали, мы все равно победим»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» отреагировал на новость о том, что расследование допингового дела фигуристки завершено.

«Глава МОК Бах и никто там ничего не решают. Там, в МОК, нет правил и норм, они живут в ситуации, где им будет выгодно. Ни стыда, ни совести.

Невозможно с ними разговаривать на нормальном языке, они конченые козлы. Что бы они там не рассматривали, мы все равно победим. Они будут принимать решение согласно современной ситуации.

Мы красивая нация, мы сказали и сделали, мы держим свое слово, умеем отвечать за слова и действия, а они ни за что не умеют отвечать. Они циничны, им плевать на все законы, даже на религию наплевать.

Мы победим, наша сила в правде, все будет хорошо. Девчонок в обиду не дадим», – сказал Лайшев.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет