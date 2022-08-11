Тарасова о словах Баха: «Плохо дело, если он берет на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о словах главы МОК Томаса Баха, который заявил, что рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям остаются в силе.

«Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? 10 лет что ли? Сам Бах чего хочет?

Плохо дело, если Томас Бах берет на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов», — сказала Тарасова.

Глава МОК Томас Бах: «По-прежнему рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»