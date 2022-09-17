Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о том, могли бы российские танцоры и перейти в команду Грузии.

Ранее появлялась информация о том, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США.

«Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто досужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать.

При этом мы в Грузии невероятно гордимся , и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет», – сказала Гиоргобиани.

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