Тренер по фигурному катанию рассказал о том, почему больше не работает с российскими фигуристами и .

Об уходе спортсменов от тренера стало известно в конце июня. Сейчас Дэвис и Смолкин работают с Еленой Новак и Алексеем Киляковым в США.

Позже Матч ТВ сообщал, что фигуристы перестали сотрудничать со Шпильбандом по инициативе мамы Дианы – .

– Я не хотел бы как-то подробно комментировать конец нашей совместной работы. Мы расстались очень доброжелательно. Я считаю, что лучше сделать ту работу, которую я с ними провел, я не мог. Думаю, они благодарны за наш совместный путь. Я очень рад, что Глеб с Дианой состоялись как пара, и желаю им дальнейшего развития.

– Можете ли вы озвучить, по чьей инициативе закончилось ваше сотрудничество?

– Инициатива была не моя, – приводит слова Шпильбанда корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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