Анастасия Зинина: «Ситуация с допингом у Валиевой повергла в шок. То, как с ней поступили, – это неспортивно»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о переживаниях за Камилу Валиеву во время Олимпиады-2022 в Пекине.

– На Олимпиаде как раз между Аней (Щербаковой) и Сашей (Трусовой) велась основная борьба. А ты вообще смотрела Игры?

– Да, очень переживала за наших девочек. Конечно, та ситуация с допингом у Камилы повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было. Но то, что так получилось, очень обидно.

Ее просто сломали, как все говорят. Это ужасно. Я думаю, это неспортивное поведение вообще – то, как с ней поступили.

Исторический рекорд Саши Трусовой (пять четверных в произвольной программе – Sports.ru)… Такого, я думаю, еще долго не будет.

Аня Щербакова сделала все, на что была способна. Она выдала два чистых проката, и уже от нее ничего не зависело. Как распределят оценки – она говорила, что для нее было неважно, – ей было важно откатать для себя чисто. Она достигла своей цели, – сказала Зинина.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу