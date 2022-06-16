Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что еще 25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу. Несмотря на это, фигуристке разрешили соревноваться на Играх, однако расследование дела еще продолжается.

– Вначале у нас был чемпионат России, допинг-пробы отослали, потом чемпионат Европы. Где были эти пробы? Приехали на Олимпиаду – снова ничего. Они ведь не перед Олимпиадой это вытащили, а после командного турнира.

Наши бы Валиеву заменили на другую девочку, и вопросов бы не было. Но нет, это было сделано специально, когда нужно. Кто выиграл от этой ситуации? Я думаю, что точно выиграли букмекерские конторы. Все ставили на Валиеву, а выиграла Щербакова (Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но в личном заняла 4-е место – Sports.ru).

– Несколько раз писались запросы в лабораторию Стокгольма, которая изначально была готова выполнить анализ в приоритетном порядке, на что приходил ответ: «У нас пандемия, сотрудники лаборатории не могут в ней находиться и выдать вовремя результаты».

– Вот я и говорю, что кто-то был заинтересован, чтобы вовремя это вынести на широкую публику, чтобы это было именно тогда, когда наши выиграли золотую медаль, которую еще не вручили, да и не уверен, что вручат вообще. Игрища какие-то идут на непонятных уровнях.

Камила умеет собираться, она не раз это доказывала. Думаю, сумеет все пережить и перебороть. Но сейчас весь сезон они будут без стартов. А работать, не имея какой-то конкретной цели, очень сложно. Должен быть какой-то выход. Нужно добиваться, чтобы наших допускали, – сказал Зайцев.

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