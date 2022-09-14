Штаб Тутберидзе пока не ставил Щербаковой новые программы на сезон («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутберидзе пока не ставил новые программы олимпийской чемпионке Анне Щербаковой на следующий сезон.

Об этом сообщает источник «Р-Спорт», близкий к ситуации. Конкретные планы фигуристки по участию в соревнованиях сейчас тоже неизвестны.

Ранее Щербакова перенесла операцию из-за травмы колена. Сообщалось, что она пропустит контрольные прокаты сборной России 24-25 сентября в Москве.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

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