Штаб Тутберидзе пока не ставил Щербаковой новые программы на сезон («Р-Спорт»)

Тренерский штаб Этери Тутберидзе пока не ставил новые программы олимпийской чемпионке Анне Щербаковой на следующий сезон.

Об этом сообщает источник «Р-Спорт», близкий к ситуации. Конкретные планы фигуристки по участию в соревнованиях сейчас тоже неизвестны.

Ранее Щербакова перенесла операцию из-за травмы колена. Сообщалось, что она пропустит контрольные прокаты сборной России 24-25 сентября в Москве.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц