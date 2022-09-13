Врачи не дают прогнозов по срокам восстановления Щербаковой после операции на колене (Metaratings)

Врачи не дают прогнозов по срокам восстановления олимпийской чемпионки по фигурному катанию после операции на колене.

Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Аня восстанавливается после операции, не готовится к контрольным прокатам. Ее возвращение будет зависеть от того, как она выйдет на лед, сейчас без нагрузок никаких прогнозов никто не дает. Даже врачи не знают, сколько уйдет времени на восстановление. Все будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.

Врачи в ближайшее время разрешат выйти на лед, но перовое время ей нельзя будет прыгать. Затем постепенно планируется увеличение нагрузки, и уже от этого все будут отталкиваться. На каких соревнованиях будет выступать, неизвестно», – сказал источник.

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