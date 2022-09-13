Ренат Лайшев: «Трудно спрогнозировать, как Щербакова будет восстанавливаться. Знаю, что в группе Тутберидзе серьезно относятся к травмам, никого на амбразуру не бросают»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию не примет участие в контрольных прокатах сборной России.

В августе фигуристке сделали операцию на колене.

«Трудно спрогнозировать, как Анна будет восстанавливаться. Я знаю, что в группе серьезно относятся к травмам. И квалификация врачей на самом высочайшем уровне. Тут важно грамотно подойти к этим отборочным стартам.

Паниковать не нужно, особенно в таком возрасте. Все идет под присмотром тренеров и врачей, опытных и квалифицированных. Предыдущий опыт показывает, что никто никого на амбразуру не бросает. И очень планово подходят ко всем мероприятиям», – сказал Лайшев.