Анна Щербакова не примет участие в контрольных прокатах сборной России («Р-Спорт»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не выступит на контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

18 августа фигуристке сделали операцию на колене.

Контрольные прокаты пройдут 24-25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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