Анна Щербакова не примет участие в контрольных прокатах сборной России («Р-Спорт»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не выступит на контрольных прокатах сборной России.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
18 августа фигуристке сделали операцию на колене.
Контрольные прокаты пройдут 24-25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
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