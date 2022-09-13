Анна Щербакова не примет участие в контрольных прокатах сборной России («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова контрольные прокаты Р-Спорт Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не выступит на контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

18 августа фигуристке сделали операцию на колене.

Контрольные прокаты пройдут 24-25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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