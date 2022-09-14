Валиева о клипе Дмитриенко: «Это фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Мы выражаем чувства через танец, а тут нужно было показать эмоцию лицом»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о съемках в музыкальном клипе Вани Дмитриенко.

«Клип был просто шикарным, мне показалось, что он как фильм – подростковый такой.

Это же фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Но немые актеры. Мы тоже выражаем какие-то чувства, только через танец. А тут нужно было лицом показать эмоцию.

Поэтому все было нормально. Мне сказали, какую эмоцию, – я делаю», – рассказала Валиева в эфире Love Radio.

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение