Валиева о клипе Дмитриенко: «Это фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Мы выражаем чувства через танец, а тут нужно было показать эмоцию лицом»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о съемках в музыкальном клипе Вани Дмитриенко.

«Клип был просто шикарным, мне показалось, что он как фильм – подростковый такой.

Это же фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Но немые актеры. Мы тоже выражаем какие-то чувства, только через танец. А тут нужно было лицом показать эмоцию.

Поэтому все было нормально. Мне сказали, какую эмоцию, – я делаю», – рассказала Валиева в эфире Love Radio.

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение

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