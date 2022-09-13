Илья Авербух: «Туктамышевой в этом году ставили несколько версий программ, одна из них будет продемонстрирована на контрольных прокатах»

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Хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 24-25 сентября в Москве. 

«Ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо. Главное, увидеть наших ребят в строю, что они продолжают вести планомерную подготовку к тем стартам, которые обозначены федерацией в этом сезоне. Будет много внутренних соревнований, этапов Кубка России.

Думаю, никакой форсированной подготовки нет. Все‑таки этот сезон сложный для всех нас. Главное, мы увидим в строю ребят, они покажут свои программы, выслушают замечания тренеров.

Знаю, что в группе Алексея Николаевича Мишина все собираются ехать на прокаты и выступать. То есть группа Мишина будет в полном составе. Они готовы и уже демонстрировали программы и в Санкт‑Петербурге, получили предварительные достаточно неплохие отзывы, особенно Лиза Туктамышева за свой произвольный прокат. Причем в этом году ей ставили несколько версий программ, одна из них будет продемонстрирована сейчас в Москве.

Кроме того, будет интересно на контрольных прокатах посмотреть за остальными нашими девчонками‑одиночницами. Да, у многих были травмы, и поэтому не все участвуют. Но все равно выступят те же Саша Трусова, Камила Валиева, юные спортсменки… Ну и за ребятами будет интересно последить. В танцах же с большим интересом посмотрим на Диану Дэвис и Глеба Смолкина», — сказал Авербух.

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