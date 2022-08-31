Даня Милохин: «Авербух опять позвал меня в «Ледниковый период», и я согласился. Женя Медведева, скорее всего, опять будет»

Теги Илья Авербух телевидение Первый канал Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Тиктокер Даня Милохин рассказал об участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а также сообщил, что Илья Авербух пригласил его на новый сезон телепроекта. 

Милохин катался в «Ледниковом периоде» в прошлом сезоне в паре с Евгенией Медведевой.

«Было очень круто. Это все заняло плюс-минус полгода. Я устал. В какой-то момент понимал, что я хочу просто уйти, потому что я просто устал.

Я понимал, что уже конец, завтра-послезавтра мы снимаем последние два шоу, а зачем мне это доделывать? Были мысли просто слинять. Просто, никому не сказав, исчезнуть. Потому что я устал, устал от того, что куча людей что-то хотят постоянно. 

Но Авербух – у него есть какой-то дар убеждения. Он умеет под тебя подстраиваться. И он так со мной круто общался все время, что, можно сказать, я из-за него продолжил все вот это. И сейчас он меня опять позвал, и я опять согласился. 

Там будут Юля Гаврилина, Валя Карнавал (тиктокерши – Sports.ru). Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав», – сказал Милохин в интервью Анастасии Ивлеевой.

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