Хореограф Денис Лунин: «Кто был бы в моем топ-3 программ? Мозалев, Чен, Ханю»

Денис Лунин рассказал, как начал работать хореографом, и назвал лучших с точки зрения хореографии фигуристов.

– Как становятся хореографами?

– Я выступал в танцах. Когда закончил, начал работать еще в Москве, потом переехал в Питер семь лет назад, работал с танцорами, потом с одиночниками и параллельно парам со скольжением помогал. На постоянной основе сейчас занимаюсь с одиночниками и парниками.

– Что самое сложное?

– Не могу сказать, что это прям сложная работа. Поначалу самым трудным было менять образы при постановках по несколько раз в день. Нужно вовремя переключиться, чтобы избежать повторяющихся движений, шагов, одинаковой работы рук. Все это приходит с опытом, сейчас не могу сказать, что работа вызывает у меня сложности.

– Есть в фигурнокатательной хореографии сейчас какие-то тенденции?

– Да нет, каждый ищет свой стиль, у всех поиск из года в год не останавливается. Ищут себя в разной музыке, образах, программах. Этим фигурное катание и интересно. Люди каждый год новые.

Какая-то тенденция... Да все улучшаются просто, становятся более танцевальными. Даже парное катание стало ближе к танцам, по новым правилам там и дорожки в позициях появились, и другие моменты. Интересно и когда правила меняются, и когда спортсмены привносят свое. Тенденция, что мы все растем.

– Кто был бы в твоем топ-3 программ? Может, есть некий эталон хореографии.

– , ха-ха. Ну Чен, Ханю, конечно. Если брать наших... Да Андрей, кто еще, – сказал Лунин.

В этом году он поставил Мозалеву короткую программу.