Чен лидирует в мировом рейтинге ISU, Ханю – 7-й, Алиев – 14-й, Кондратюк – 21-й, Коляда – 24-й

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у мужчин возглавляет олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен, лучший из россиян – Дмитрий Алиев (14-е место).
Мужчины
1. Нэтан Чен (США) – 3964
2. Юма Кагияма (Япония) – 3564
3. Шома Уно (Япония) – 3558
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 3091
5. Даниэль Грассль (Италия) – 3031
6. Джейсон Браун (США) – 2976
7. Юдзуру Ханю (Япония) – 2841
8. Киган Мессинг (Канада) – 2722
9. Маттео Риццо (Италия) – 2586
10. Денис Васильев (Латвия) – 2530...
14. Дмитрий Алиев (Россия) – 2299
15. Андрей Мозалев (Россия) – 2294...
17. Евгений Семененко (Россия) – 2064...
21. Марк Кондратюк (Россия) – 1877
22. Александр Самарин (Россия) – 1874...
24. Михаил Коляда (Россия) – 1777...
26. Петр Гуменник (Россия) – 1543...
32. Макар Игнатов (Россия) – 1340...
44. Артур Даниелян (Россия) – 998
45. Артем Ковалев (Россия) – 996...
48. Глеб Лутфуллин (Россия) – 896
49. Илья Яблоков (Россия) – 880...
74. Егор Рухин (Россия) – 555...
83. Кирилл Сарновский (Россия) – 453
91. Даниил Самсонов (Россия) – 374