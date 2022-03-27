Чен лидирует в мировом рейтинге ISU, Ханю – 7-й, Алиев – 14-й, Кондратюк – 21-й, Коляда – 24-й

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у мужчин возглавляет олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен, лучший из россиян – Дмитрий Алиев (14-е место).

Мужчины

1. Нэтан Чен (США) – 3964

2. Юма Кагияма (Япония) – 3564

3. Шома Уно (Япония) – 3558

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 3091

5. Даниэль Грассль (Италия) – 3031

6. Джейсон Браун (США) – 2976

7. Юдзуру Ханю (Япония) – 2841

8. Киган Мессинг (Канада) – 2722

9. Маттео Риццо (Италия) – 2586

10. Денис Васильев (Латвия) – 2530...

14. Дмитрий Алиев (Россия) – 2299

15. Андрей Мозалев (Россия) – 2294...

17. Евгений Семененко (Россия) – 2064...

21. Марк Кондратюк (Россия) – 1877

22. Александр Самарин (Россия) – 1874...

24. Михаил Коляда (Россия) – 1777...

26. Петр Гуменник (Россия) – 1543...

32. Макар Игнатов (Россия) – 1340...

44. Артур Даниелян (Россия) – 998

45. Артем Ковалев (Россия) – 996...

48. Глеб Лутфуллин (Россия) – 896

49. Илья Яблоков (Россия) – 880...

74. Егор Рухин (Россия) – 555...

83. Кирилл Сарновский (Россия) – 453

91. Даниил Самсонов (Россия) – 374

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