Яна Рудковская: «Сейчас упадут не только доходы ISU, но и уйдут все рекламодатели. Любой спорт будет страдать без России, может, кроме футбола»

Продюсер Яна Рудковская высказалась об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных с недопуском России к международным стартам.

«Это было понятно. Сейчас упадут не только доходы, но и уйдут все рекламодатели. На кого смотреть-то там? Не на кого.

Юдзуру Ханю ушел, Нэтан Чен ушел, наши девочки, за которых болело полмира, тоже сейчас не выступают. Это очень серьезный удар по спорту, по фигурному катанию в мире.

Интерес будет падать, будут уходить рекламодатели, к соревнованиям будут относиться совершенно по-другому. Билеты на соревнования не будут покупать так, как раньше. Будет кризис сейчас.

Они прекрасно понимают, чем это чревато. Любой спорт будет страдать без России. Может, кроме футбола. Это там мы не сильны, как в других видах спорта. В ближайшее время должно все поменяться», — сказала Рудковская.