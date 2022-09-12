Директор музея фигурного катания в Новогорске Андрей Уваров рассказал, как брал у тренера платье для программы «Дон Кихот».

– От Саши Трусовой и Камилы Валиевой у вас есть что-то?

– передала книги через свою маму. Общались с родителями , но экспонатов от нее пока нет. Очень надеюсь, что появятся.

– А от Этери Георгиевны?

– Здесь получился, так скажем, небольшой казус. После Олимпиады в Корее я попросил у нее костюм Алины Загитовой из программы «Дон Кихот». Причем не для себя, а для музея института физкультуры.

А когда возвращал, Этери Георгиевна сказала: «Вы помяли платье» и т. д. Была недовольна.

До Олимпиады в мы приезжали в «Хрустальный», общались с ней, снимали репортажи. Но в момент, когда мы возвращали платье, от нее как раз уходила Женя Медведева, и Этери Георгиевна была в очень нервном состоянии. А я с этим платьем на каток вылетел не вовремя и попал под горячую руку.

Сейчас я с ней всегда здороваюсь, но она молча проходит. Пока так, пока она холодная [по отношению ко мне]. Но я считаю, что она великий тренер, как Станислав Жук. Она дает нам огромную плеяду фигуристов. Ее заслуги неоспоримы.

– А как вы объясните то, что она, как вы сказали, проходит мимо вас?

– Мне просто надо купить большой букет цветов и извиниться. Тут не было никакой моей вины, просто нелепая ситуация, которая запомнилась и которую я никак не могу поправить, – сказал Уваров.