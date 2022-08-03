Гимнастка Салос о любимых фигуристках: «Очень нравятся Валиева, Трусова и Щербакова. Раньше еще нравились Медведева и Загитова»

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Белорусская художественная гимнастка Анастасия Салос рассказала об интересе к фигурному катанию.

– В анкете ты указала, что любишь фигурное катание. Что тебе нравится в этом виде спорта?

– Естественно, мы все болеем за российских девчонок. Было очень волнительно смотреть эту Олимпиаду. Поддерживали абсолютно всех и девочек, и мальчиков. Очень нравятся спортсмены из Японии, из Америки. Просто смотришь на программы фигуристов, а они так завораживают. Я не понимаю, как можно прыгать в коньках так высоко, еще и крутиться, ха-ха.

– Есть любимые фигуристы?

– Очень нравятся Камила Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова – все нравятся, ха-ха. Раньше еще очень нравились Женя Медведева и Алина Загитова. В общем – весь российский топ.

– Видела когда-то соревнования вживую? В 2019 году был чемпионат Европы в Минске.

– К сожалению, тогда не была, не смотрела. Вживую только пару раз видела. Я была на ледовом шоу Этери Тутберидзе, они в этом году приезжали в Минск. Очень понравилось, – сказала Салос.

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