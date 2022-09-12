Аделина Сотникова: «Дети прыгают четверные, спорт растет. Нужно ли сейчас мучить их и заставлять так активно заниматься?»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова порассуждала о нагрузках в детском фигурном катании.

«Сейчас в 13 лет дети делают уже совершенно другие элементы, кто-то прыгает четверные прыжки, кто-то делает нереально крутые вращения, то есть спорт растет, и я задумалась, потому что сейчас в фигурном катании будет подниматься возрастной ценз и уже не будет так, что в 15 лет юниоры могут выступать на взрослых соревнованиях.

У меня тут тоже вопрос для себя самой лично как для тренера: нужно ли сейчас так мучить детей и заставлять так активно заниматься спортом?

Нам уже терять нечего, нам утверждают правила, и мы их принимаем. Кто-то будет против, кто-то будет за. Что мы сделаем? Мы только принимаем правила и работаем над тем, что нам уже дают», – сказала Сотникова.

Аделина Сотникова: «В 13 лет меня называли вундеркиндом, когда я прыгала каскады 3-3 – сейчас этим не удивишь. Насколько мы убежали вперед и не боимся нагружать детей»

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