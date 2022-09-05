Аделина Сотникова: «В 13 лет меня называли вундеркиндом, когда я прыгала каскады 3-3 – сейчас этим не удивишь. Насколько мы убежали вперед и не боимся нагружать детей...»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась мнением о нагрузках в детско-юношеском спорте.

В сторис фигуристка показала фото с Елизаветой Туктамышевой, сделанное на юниорских соревнованиях.

«Этой фоткой напомнили мне, почему в 13 лет меня называли вундеркиндом.

2009-2010 гг., Аделине исполнилось летом 13 лет – это после моего первого чемпионата России, где я выступала и выиграла его в 12 лет, прошло полгода, и этот человек уже прыгает каскады 3-3.

Это первые соревнования в сезоне после моего триумфа (после этих слов Сотникова показала в сторис видео с юниорского турнира – Sports.ru). Я тут откатала произвольную так, как будто Олимпиада была.

Пишу предысторию для того, чтобы понимали, насколько фигурное катание выросло в развитии. Сейчас 2022-2023 гг., и уже этим не удивишь... В те же 13 лет, как было мне тогда... Уже дети в 8-9 или 9-10 лет прыгают все тройные прыжки и учат сложные каскады 3-3, а там и четверные прыжки... Насколько мы убежали вперед и не боимся нагружать же детей для таких сложных элементов...

Тройной лутц – тройной риттбергер считался самым сложным каскадом у девочек тогда... На сегодняшний день он сложный только для девочек 10-11 лет, потому что дальше уже идут четверные прыжки.

В целом мне интересно мнение родителей подрастающего поколения. Согласны ли вы с тем, чтобы ребенок уже с 8-9 лет учил сложные прыжки? Учитывая, что возрастной ценз будет подниматься.

Или вы за спокойное развитие своего ребенка в фигурном катании, чтобы в будущем не по больницам ходить, а спокойно по своему возрасту идти и добиваться успехов?» – написала Сотникова в сторис.

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