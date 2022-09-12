Аделина Сотникова: «Наше фигурное катание лидирует несколько лет, мы переплюнули всех, включая хоккей и футбол»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова сравнила популярность фигурного катания с футболом и хоккеем.

«Будет ли российский сезон интереснее международного? Мне кажется, что у России они всегда были интереснее.

Наше фигурное катание лидирует на протяжении нескольких лет, мы переплюнули всех и другие виды спорта, такие как хоккей и футбол», – сказала Сотникова.

Загитова сравнила популярность видов спорта: «Фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и, может, немного обходит футбол»

Яна Рудковская: «Фигурное катание давно обошло российский футбол по рейтингам – уже как года два. Оно собирает больше зрителей»