Сотникова посетила открытие центра бокса и самбо в Москве: «Осталась неравнодушна. Боксом начала увлекаться еще в 2016-м»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова посетила открытие Международного центра бокса и самбо в Москве.

«Я человек, который предан спорту, стараюсь следить за развитием нашего спорта и даже что-то пробовать на себе.

Поэтому осталась неравнодушна к сегодняшнему открытию, следила и ждала открытия спортивного центра. Так как боксом я начала увлекаться еще в 2016 году.

Увидела сегодня мировых звезд бокса и не только – в общем, атмосфера была действительно праздничная», – написала Сотникова в соцсети.