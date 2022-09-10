Сотникова посетила открытие центра бокса и самбо в Москве: «Осталась неравнодушна. Боксом начала увлекаться еще в 2016-м»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова посетила открытие Международного центра бокса и самбо в Москве.

«Я человек, который предан спорту, стараюсь следить за развитием нашего спорта и даже что-то пробовать на себе.

Поэтому осталась неравнодушна к сегодняшнему открытию, следила и ждала открытия спортивного центра. Так как боксом я начала увлекаться еще в 2016 году.

Увидела сегодня мировых звезд бокса и не только – в общем, атмосфера была действительно праздничная», – написала Сотникова в соцсети.

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