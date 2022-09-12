Сотникова о сменах спортивного гражданства: «Более важны личные амбиции. Поэтому я никого не осуждаю»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась мнением о сменах спортивного гражданства.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что с начала года российские фигуристы подали 19 заявок на переходы в другие сборные.

«Давайте по-другому поставим вопрос, вы проработали 20 лет, что вы будете делать? Продолжать работать либо искать другую специальность, которая вам интересна, а спорт – это как наркотик, в хорошем смысле этого слова, мы начинаем и не можем остановиться.

А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать все для того, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал 10 лет и все бросил», – сказала олимпийская чемпионка.

По словам Сотниковой, сама она могла бы сменить спортивное гражданство, если бы была действующим спортсменом.

«Не исключено, потому что все прекрасно понимают, что у меня есть своя цель, которую я хотела достичь, я думаю, что тут более важны личные амбиции. Помню, как мама меня водила с тренировки, потому что мне было плохо, я чуть не умирала от этого фигурного катания, а потом я говорила ей, что все хорошо, давай идти дальше, ну как вы тут будете?

Если хочешь, найдешь возможность, все сделаешь для того, чтобы выступить там, где ты хочешь выступить. Поэтому я никого не осуждаю, всех можно понять, все мы люди. Нужно быть более дружелюбными друг к другу», – добавила Сотникова.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?