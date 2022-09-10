Брайан Орсер: «У Медведевой не было иного пути, кроме как к золоту Олимпиады. Когда этого не случилось, она собирала себя заново»

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, с которой она работал с 2018 по 2020.

«Я подписан на нее. Мы переписываемся, остаемся на связи, разве что после 24 февраля это происходит чуть реже. Я стараюсь ее не беспокоить, понимая, что ей сейчас нелегко – и давить я на нее не хочу. Но я ее неплохо знаю, мне и спрашивать ее ни о чем не надо. Она выглядит востребованной и счастливой.

Я по-прежнему могу сказать, что не испытываю ничего кроме гордости за то недолгое время, что нам довелось поработать вместе. Два ее последних старта – особенно Гран-при России – были ее лучшим катанием в карьере. А «Мемуары Гейши» – моя любимая ее программа, Женя идеально откатала тогда в Москве. По мне, она должна была выигрывать тот турнир. Ше-Линн Бурн тогда поставила ей программу, которая заставила ее выйти из зоны комфорта – но она блестяще с этим справилась.

Медали – это еще не все, я видел, как она счастлива. Важно и то, что она тоже поняла: золотая медаль не определяет ее как человека. У меня была такая же история, и надо сказать, мне пришлось потратить на это осознание гораздо больше времени, Евгения справилась с этим быстрее.

Ты ведь идешь к этому всю жизнь, тебе кажется, что ты должен стать олимпийским чемпионом во что бы то ни стало, ты в каком-то смысле и есть эта медаль. А потом вдруг этого не происходит – и ты в растерянности. Потому что непонятно: кто же я тогда такой, чего я стою без этой медали? А у Евгении не было иного пути, кроме пути к золоту Олимпиады. Ну и когда этого не случилось, ей пришлось собирать себя заново, и ее спасла любовь к фигурному катанию. А теперь ее обожает весь мир», – сказал Орсер.

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером