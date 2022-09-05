Елена Буянова: «Медведева правильно сделала, что вернулась к Тутберидзе. С нее волшебным образом моментально сошел весь хейт»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказалась о возвращении двукратной чемпионки мира в группу в 2020-м.

«Я считаю, что она правильно сделала, что вернулась к Тутберидзе. С нее волшебным образом моментально сошел весь хейт.

Медведеву очень сложно понять простому человеку. Такие люди – фанаты с детства, а Женя еще и лидер. После Пхенчхана она жила с «занозой» и стремилась к лучшему результату. Она мне даже сказала как-то: «Даже если моя спина соберется в один большой ком, я все равно буду тренироваться».

У меня только уважение может быть к такой личности. А как ей было трудно, я видела своими глазами. Но поддержка мамы, вера в себя самой Жени заставляли ее жить надеждой», – сказала Буянова.