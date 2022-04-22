Медведева о переходах Косторной от одного тренера к другому: «У меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Ничего не советую, пусть человек живет свою жизнь»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алена Косторная Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

– Что должна обрести Косторная, чтобы перестать метаться от одного тренера к другому? Чего ей не хватает?

– Знаете, у меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Все, что она делает, это для себя. Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение.

– Советуете ей ничего не менять?

– Я ничего не советую, пусть человек живет свою жизнь, – сказала Медведева. 

В мае 2018 года Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, а в сентябре 2020-го вернулась обратно.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

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