Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.
– Что должна обрести Косторная, чтобы перестать метаться от одного тренера к другому? Чего ей не хватает?
– Знаете, у меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Все, что она делает, это для себя. Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение.
– Советуете ей ничего не менять?
– Я ничего не советую, пусть человек живет свою жизнь, – сказала Медведева.
В мае 2018 года Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, а в сентябре 2020-го вернулась обратно.
Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет