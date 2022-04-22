Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера к .

– Что должна обрести Косторная, чтобы перестать метаться от одного тренера к другому? Чего ей не хватает?

– Знаете, у меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Все, что она делает, это для себя. Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение.

– Советуете ей ничего не менять?

– Я ничего не советую, пусть человек живет свою жизнь, – сказала Медведева.

В мае 2018 года Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру , а в сентябре 2020-го вернулась обратно.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет