«После того, как Медведева проиграла ЧЕ, у нее не осталось ни одного аргумента, почему она должна выиграть Олимпиаду». Вайцеховская о золоте Загитовой в Пхенчхане-2018

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская высказалась о причинах победы Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Я до сих пор считаю, что это была грандиозная стратегическая ошибка – не знаю, Жени Медведевой, мамы Жени Медведевой, федерации, не важно кого с позиции Жени – заявить ее на чемпионат Европы. Именно там она проиграла Олимпиаду. Ей не надо было там выступать.

Тогда эффект новизны, эффект ожидания и кучи всего, плюс шлейф старых заслуг могли сыграть в ее пользу. После того, как она проиграла чемпионат Европы (в 2018 году Медведева заняла второе место и на чемпионате Европы, и на зимних Играх – Sports.ru), у нее не осталось ни одного аргумента в свою пользу, почему она должна выиграть Олимпиаду.

Говорят, что там был такой микроскопический разрыв, и еще неизвестно, кто мог бы выиграть. При чистом прокате Загитовой у нее не было ни одного шанса выиграть эту Олимпиаду. При всем том, что я болела за Женю, переживала за Женю чисто по-человечески.

У меня все разрывалось, когда я видела, как она катается, потому что у меня было такое ощущение, что она просто режет себя на льду в кровавые куски.

Почему тогда было такое драматическое противостояние? Потому что с одной стороны ты реально видишь изрезанную в кровь душу и человека, который ради этого отдал все. А с другой стороны ты видишь девочку, которая вообще не понимает, что происходит, но которая выиграла», – сказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов