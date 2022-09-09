Мария Бутырская: «Мне кажется, ISU скоро поймет, что отсутствие россиян пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей»

Чемпионка мира высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по отстранению российских спортсменов.

«Это очень тяжелое время для российских спортсменов. У меня дочь занимается теннисом. И слава богу, что ITF не запретила россиянам играть и она может ездить на турниры.

Большинству повезло меньше. Тем более что фигурное катание без россиян представить невозможно.

Мне кажется, Международный союз конькобежцев ( ) скоро поймет, что их отсутствие пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей», — сказала Бутырская.