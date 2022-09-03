Мария Бутырская: «Проблема Косторной в том, что она раньше времени переслушала хвалебные комментарии о себе, немного сама собой восхитилась»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о проблема чемпионки Европы Алены Косторной.

«Сможет ли Косторная вернуться на прежний уровень? Все будет зависеть от настроя фигуристки. Она очень талантливая девочка, но с очень сложным характером. Если она сможет немного со своим характером поработать...

Мне кажется, проблема в том, что она раньше времени переслушала всякие хвалебные комментарии о себе, немного сама собой восхитилась. Не хватило ей терпения, чтобы дождаться Олимпиады. После Игр можно было спокойно отдыхать, говорить о своем величии.

Но я верю в то, что человек может меняться. Главное, чтобы было желание», – сказала Бутырская.

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