Мария Бутырская: «Проблема Косторной в том, что она раньше времени переслушала хвалебные комментарии о себе, немного сама собой восхитилась»

Чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о проблема чемпионки Европы Алены Косторной.

«Сможет ли Косторная вернуться на прежний уровень? Все будет зависеть от настроя фигуристки. Она очень талантливая девочка, но с очень сложным характером. Если она сможет немного со своим характером поработать...

Мне кажется, проблема в том, что она раньше времени переслушала всякие хвалебные комментарии о себе, немного сама собой восхитилась. Не хватило ей терпения, чтобы дождаться Олимпиады. После Игр можно было спокойно отдыхать, говорить о своем величии.

Но я верю в то, что человек может меняться. Главное, чтобы было желание», – сказала Бутырская.