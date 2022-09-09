Бутырская о российских фигуристах, подавших заявки на переход: «Если бы в ISU заявили, что снимут санкции через год, большинство не стали бы менять гражданство»

Чемпионка мира 1999 года прокомментировала новость о том, что 19 российских фигуристов подали заявки на переход в сборные других стран.

«Родители фигуристов, которые не имеют шансов выступать за Россию, пытаются искать для них какие-то варианты, пристроить своих детей, чтобы они имели возможность ездить на турниры.

Увы, сейчас непонятно, как долго будут наложены санкции на Россию. Если бы в заявили, что снимут ограничения через год, уверена: большинство спортсменов из этого списка не стали бы менять гражданство.

Нельзя забывать, что мы одна из мощнейших стран в фигурном катании. В России очень сильная федерация и невероятная конкуренция. Понятно, что здесь ты можешь добиться большего прогресса, чем в других местах. Если ты входишь в топ у нас, то и на международной арене у тебя всё будет отлично», – сказала Бутырская.

«Уходят все-таки не самые сильные и не самые лучшие. Пусть попробуют пойти таким путем.

К сожалению, очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация, если бан затянется. Мне даже трудно представить, что сейчас испытывают ребята, и поставить себя на их место. Но ФФКР в сложившейся ситуации делает для них все. Например, в новом сезоне будут проводить этапы Гран-при, куда планируется привлекать иностранцев.

Конечно, это не Олимпиада, но фигуристы ничем не отличаются от коллег из других видов. Пострадали все. В стране пытаются помочь людям и дать им возможность выступать и зарабатывать», – добавила экс-фигуристка.

Российские фигуристы подали 19 заявок на переход в другие сборные, семь их них рассмотрят в декабре