Бутырская о российских фигуристах, подавших заявки на переход: «Если бы в ISU заявили, что снимут санкции через год, большинство не стали бы менять гражданство»

Теги сборная России Мария Бутырская ISU ФФКР переходы Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала новость о том, что 19 российских фигуристов подали заявки на переход в сборные других стран. 

«Родители фигуристов, которые не имеют шансов выступать за Россию, пытаются искать для них какие-то варианты, пристроить своих детей, чтобы они имели возможность ездить на турниры.

Увы, сейчас непонятно, как долго будут наложены санкции на Россию. Если бы в ISU заявили, что снимут ограничения через год, уверена: большинство спортсменов из этого списка не стали бы менять гражданство.

Нельзя забывать, что мы одна из мощнейших стран в фигурном катании. В России очень сильная федерация и невероятная конкуренция. Понятно, что здесь ты можешь добиться большего прогресса, чем в других местах. Если ты входишь в топ у нас, то и на международной арене у тебя всё будет отлично», – сказала Бутырская.

«Уходят все-таки не самые сильные и не самые лучшие. Пусть попробуют пойти таким путем.

К сожалению, очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация, если бан затянется. Мне даже трудно представить, что сейчас испытывают ребята, и поставить себя на их место. Но ФФКР в сложившейся ситуации делает для них все. Например, в новом сезоне будут проводить этапы Гран-при, куда планируется привлекать иностранцев.

Конечно, это не Олимпиада, но фигуристы ничем не отличаются от коллег из других видов. Пострадали все. В стране пытаются помочь людям и дать им возможность выступать и зарабатывать», – добавила экс-фигуристка.

Российские фигуристы подали 19 заявок на переход в другие сборные, семь их них рассмотрят в декабре

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