Мурашов о запрете выступать за Швейцарию: «Ссылались на проблемы с документами. Но никакой конкретики и официальной информации еще не было»

Фигурист Егор Мурашов высказался о том, что Международный союз конькобежцев ( ) запрещает ему выступать за сборную Швейцарии на международных соревнованиях.

По информации агентства «Р-Спорт», решение может быть вызвано несоблюдением правила 109 ISU, согласно которому фигурист может осуществить переход, только если получит гражданство или как минимум год проживет на территории страны.

– Честно сказать, я узнал об этом сейчас только от вас. Я слышал ранее, что мне не разрешают выступать. Ссылались на какие-то проблемы с документами. Но никакой конкретики и официальной информации еще не было. Будем сейчас разбираться.

– То есть ранее вы об этом даже не слышали?

– Мне не давали разрешения выступать. Но не объясняли почему. Судя по всему, ранее понимания не было точного, сейчас оно появилось.

– Извиняемся, что сообщаем не самые приятные новости.

– Ничего страшного. Я не переживаю на самом деле сильно. Сейчас такое время, что я сам ничего не могу с этим сделать. Надо просто ждать и смотреть, что будет дальше.

– Вы сами сейчас где территориально находитесь?

– В Москве, тренируюсь у . В этом плане все нормально, идет по плану.

– А в целом какой-то план действий в голове уже выстроен?

– Думаю... Я на самом деле насчет себя уже больших иллюзий насчет фигурного катания и не питаю. Я достаточно молодой парень, но сейчас много сильных очень молодых ребят. И мне будет с ними очень трудно бороться. Я это прекрасно понимаю. Поэтому как такового плана пока что нет. Надо обсуждать, что делать дальше, с тренером.

– Вариант выступать за Швейцарию уже точно отметается либо шансы все же остаются?

– Нужно говорить со . Прежде всего с ним. Думаю, мы сможем вместе прийти к какому-то знаменателю.

Но если уже так они заявили, то, скорее всего, на этом моя история в Европе и заканчивается. Будем думать тогда, что вообще делать. Кататься, скажу честно, очень хочется. Мне нравится фигурное катание. Так что надо посмотреть, какие вообще сейчас возможности есть у меня для этого. Будем их искать.

– Внутри России у вас еще есть право выступать?

– Насколько я понимаю – нет. Я уже иностранный спортсмен. Россия может кого-то приглашать из других стран на Гран-при. По своей инициативе. А самому заявиться, заявить самого себя я не могу, – сказал Мурашов.

ISU запретил Мурашову выступать за сборную Швейцарии на международных стартах («Р-Спорт»)