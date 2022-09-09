Артур Минчук: «На прокатах сборной России Бойкова и Козловский будут исполнять ойлерный каскад из двух тройных сальховов и риттбергер»

Теги сборная России пары Артур Минчук Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Фигурное катание

Тренер Артур Минчук рассказал, какие элементы чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут исполнять на контрольных прокатах сборной России.

«Конечно, мы сейчас готовимся, выступаем. На петербургских прокатах ребят нет, но на прокатах Федерации фигурного катания на коньках России будут. Будет ойлерный каскад из двух тройных сальховов и риттбергер, работаем дальше, ничего не меняется», – сказал Минчук.

Контрольные прокаты пройдут 24-25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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