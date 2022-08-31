Российская фигуристка , выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о работе над четверными элементами.

– То, что вы давно пробуете четверной подкрут, я в курсе. А как обстоит дело с четверным выбросом?

– Хорошо обстоит. Тренируем.

– Вопрос персонально к вам, Саша: какой из этих элементов страшнее?

– Подкрут. Я очень долго боялась исполнять его на льду. Хотя и Дима, и Артур Леонидович Минчук постоянно меня убеждали, что делать подкрут гораздо безопаснее, чем выброс. Но я боялась, потому что понимала: если что-то пойдет не так, то травмируюсь не только я, но еще и Дима, который во время подкрута находится подо мной. В выбросе все совсем иначе: там вся ответственность после того, как меня выпустили, лежит только на мне.

– Не думаю, что в случае неудачной попытки ваш партнер согласился бы с этим мнением.

– Ну вот поэтому Дима и Артур Леонидович очень переживали. Но я в одиночном катании очень часто тренировала многооборотные прыжки. На лонже, без лонжи. То есть для меня это было не страшно. И я для себя понимала, что важно продолжать этим заниматься: в конце сезона всегда начинала напрыгивать различные каскады, чтобы наработать крутку, способность быстрее и лучше адаптироваться в воздухе, если что-то идет не так. Поэтому чисто физически я была полностью готова к четверному выбросу.

В первый раз мы попробовали сделать его без лонжи в последний день перед отпуском, 13 мая. Я вообще очень люблю число 13. И вот, когда оно наступило, прочитала гороскопы, узнала, что меня сегодня ждет, чтобы заранее всех успокоить.

– Прямо представляю себе эту картину: открываете гороскоп, а там написано: «Ждет вас сегодня, Александра, четверной выброс».

– Там было что-то типа: пробуйте новое, сегодня это обязательно у вас получится. Вот я всех и уговорила. Понимала при этом, что, раз уж собралась, нужно идти на выброс сразу: чем дольше ты думаешь, чем дольше собираешься, тем страшнее тебе становится. Поэтому и Диме сказала: «Сейчас поедем четверной, и ничего не спрашивай. Поехали!»

– Результат удовлетворил?

– Выехать я не выехала, но попытки были очень и очень перспективные. Во всяком случае мы сразу решили для себя, что элемент нужно тренировать. Это важно: как только ты понимаешь, что не просто что-то пробуешь, а вводишь это в систему, вероятность стабильно успешного исполнения становится гораздо выше. Сейчас мы делаем выброс как на лонже, так и без, чтобы чувствовать открытие, приземление, – сказала Бойкова.