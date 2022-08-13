Тамара Москвина: «Определенность по программе Мишиной и Галлямова есть, но готовности нет»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала о новых программах своих пар.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую короткую программу под песню Рэя Чарльза – Hit The Road Jack.

«Они откатали свою новую программу под музыку Рэя Чарльза, данную композицию выбирали они, Артур Минчук и Николай Морошкин, – а я одобрила.

Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то определенность по их программе есть, но готовности нет», – добавила Москвина.

Бойкова и Козловский представили новую короткую программу под Hit The Road Jack Рэя Чарльза