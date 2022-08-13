Тамара Москвина: «Определенность по программе Мишиной и Галлямова есть, но готовности нет»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Николай Морошкин Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала о новых программах своих пар. 

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую короткую программу под песню Рэя Чарльза – Hit The Road Jack.

«Они откатали свою новую программу под музыку Рэя Чарльза, данную композицию выбирали они, Артур Минчук и Николай Морошкин, – а я одобрила.

Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то определенность по их программе есть, но готовности нет», – добавила Москвина.

Бойкова и Козловский представили новую короткую программу под Hit The Road Jack Рэя Чарльза

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