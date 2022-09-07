Петр Гуменник: «Учусь, чтобы мозги не закостенели. Тренер рад, что я не только фигурным катанием занимаюсь, полезно не зацикливаться на чем-то одном»

Российский фигурист рассказал о мотивации к учебе.

В этом году спортсмен поступил в ИТМО.

«Думаю, что четыре года отучусь и к этому моменту надо будет определяться с карьерой. Но сейчас я учусь не для того, чтобы стать информатиком. Им можно стать и без университета, может, даже так гораздо легче будет. Я учусь, чтобы развивать голову, чтобы мозги не закостенели. Тренер, в принципе, рад, что я не только фигурным катанием занимаюсь, полезно не зацикливаться на чем-то одном. Но в то же время говорит, чтобы я сильно голову не забивал. Чтобы оставлял себе время для отдыха.

Первую неделю профильными предметами не занимались, только на этой начали. У меня было несколько пар математики, несколько пар линейной алгебры, несколько пар дискретной математики. Основные предметы – программирование, информатика, основа профессиональной деятельности – еще не начались. Будет большое количество домашних заданий, лабораторных работ, которые придется по вечерам сидеть писать. Пока же я более-менее справляюсь», – сказал Гуменник.