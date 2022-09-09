Петр Гуменник: «Раньше я думал, что совмещать тренировки и учебу невозможно, но пример Чена вдохновляет»

Российский фигурист высказался о сравнениях с американцем и своих учебных интересах.

– Тебя часто сравнивают с Нэтаном Ченом – ты тоже выступаешь на соревнованиях и учишься в престижном вузе. Как тебе такое сравнение?

– Мне нравится. Раньше я думал, что совмещать тренировки и учебу невозможно, но пример Нэтана вдохновляет. Он же выиграл Олимпиаду и учился в Йельском университете. Да, взял академ на олимпийский сезон, но подготовка длится больше чем год.

– Общался с Ченом?

– Когда летал в Америку к Арутюняну, сфотографировался с ним, еще были вместе на финале Гран-при. Но близко не общались.

– Ты говорил в интервью сайту ИТМО, что хочешь «помочь создавать лекарства для борьбы с генетическими заболеваниями».

– На самом деле биоинформатика – интересующая меня область, но я не уверен, что буду заниматься именно этим. Пока учусь на бакалавриате, после планирую выбрать направление магистратуры – хотелось бы что-то еще. Генетикой я заинтересовался, потому что у меня мама невролог. Ей часто звонят, она обсуждает взаимосвязь неврологии и генетических заболеваний. Меня тоже спрашивает, что я думаю, интересуется моим мнением.

– Ты круто сдал ЕГЭ, а это часто не получается даже не у спортсменов, у людей, которые долго готовятся. В чем твой успех?

– Просто так получилось на опыте. Всего я сдавал ЕГЭ семь раз. Но все время получал 97-98 баллов, но хотелось получить сто. В экзамене по информатике, за который у меня максимум, есть одно задание, 27В, его очень сложно решить. Тем, кто сдает ЕГЭ по этому предмету, советую пропустить это задание и не тратить время. Я, конечно, так не делал, мне хотелось получить максимум, – сказал Гуменник.