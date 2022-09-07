Петр Гуменник: «Программу Aranjuez нашел мне Морозов. До этого почти согласился на другой вариант, но тут Николай Александрович говорит: «О, вспомнил!»

Российский фигурист рассказал, как была поставлена его произвольная программа Concierto de Aranjuez на музыку Хоакина Родригеса.

«Программа Aranjuez испанская, нашел мне ее . До этого был другой вариант, я уже почти на него согласился, но тут Николай Александрович говорит «О, вспомнил!» и включает мне Aranjuez. Поставили хорошо шаги, дорожки, переходы, но рук не хватало. Поэтому я поехал в Новогорск на сборы, там встретились с группой, в которой Даниелян раньше катался.

Там хореограф очень хорошо мне помогал. Потом поехал в «Сириус», там ставила. Потом вернулся и Николай Юрьевич Морошкин продолжил оттачивать эту программу», – сказал Гуменник.

«Я даже не то что что-то новое стараюсь привнести, а как-то себя через эту музыку раскрыть, чтобы она работала как призма, а не как основа моего катания.

Мне нравится кататься в таком стиле, это помогает быть более собранным. У испанцев все движения резкие, самоуверенные, это помогает самому собраться.

Форму совершенно не до конца набрал. Прыжки отдельно я ещё более-менее хорошо прыгаю, а в программе у меня в произвольной получается, что первая половина элементов, потом вращения, дорожка и вторая половина элементов. И вот я половины этих элементов по отдельности тренировал. Но все по плану идет, все по графику. Когда начнутся соревнования, я уже буду подготовлен катать все целиком», – цитирует фигуриста «Чемпионат.com».