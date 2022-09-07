Петр Гуменник: «Программу Aranjuez нашел мне Морозов. До этого почти согласился на другой вариант, но тут Николай Александрович говорит: «О, вспомнил!»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, как была поставлена его произвольная программа Concierto de Aranjuez на музыку Хоакина Родригеса.
«Программа Aranjuez испанская, нашел мне ее Николай Морозов. До этого был другой вариант, я уже почти на него согласился, но тут Николай Александрович говорит «О, вспомнил!» и включает мне Aranjuez. Поставили хорошо шаги, дорожки, переходы, но рук не хватало. Поэтому я поехал в Новогорск на сборы, там встретились с группой, в которой Даниелян раньше катался.
Там хореограф очень хорошо мне помогал. Потом поехал в «Сириус», там Елена Чайковская ставила. Потом вернулся и Николай Юрьевич Морошкин продолжил оттачивать эту программу», – сказал Гуменник.
«Я даже не то что что-то новое стараюсь привнести, а как-то себя через эту музыку раскрыть, чтобы она работала как призма, а не как основа моего катания.
Мне нравится кататься в таком стиле, это помогает быть более собранным. У испанцев все движения резкие, самоуверенные, это помогает самому собраться.
Форму совершенно не до конца набрал. Прыжки отдельно я ещё более-менее хорошо прыгаю, а в программе у меня в произвольной получается, что первая половина элементов, потом вращения, дорожка и вторая половина элементов. И вот я половины этих элементов по отдельности тренировал. Но все по плану идет, все по графику. Когда начнутся соревнования, я уже буду подготовлен катать все целиком», – цитирует фигуриста «Чемпионат.com».