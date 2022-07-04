Дмитрий Алиев: «Очень хотел, чтобы Чен выиграл личный зачет Олимпиады. Он сделал очень много для фигурного катания»

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, что болел за Нэтана Чена на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

– Во время Олимпиады ты загрузил несколько постов в социальные сети – про Марка Кондратюка, наших фигуристок. Спокойно смотрел Игры или все же как-то цепляло, что тебя не было в Пекине?

– Конечно, меня цепляло, что я не поехал на Олимпиаду. Смотрел я только Марка, Нэтана Чена, если мы говорим о пацанах. Также смотрел произвольные программы всех наших девочек. Это все, что я смотрел.

– Какие эмоции возникали от просмотра?

– Очень радовался за своего друга, который добился такого результата в этом сезоне. И ни в коем случае не завидовал! Это его успех. И мне нужно было поддержать его в этом успехе – показать, что у меня нет никакой зависти, что я искренне радуюсь.

Что касается Нэтана... Честно признаюсь, очень хотел, чтобы этот человек выиграл личный зачет, несмотря на то, что у меня есть друзья из России. Он сделал очень много для фигурного катания, подтолкнул наш вид спорта к огромному скачку.

Показал, как можно прыгать, сколько можно прыгать и как можно и нужно кататься. Поэтому я очень хотел, чтобы этот человек выиграл, – сказал Алиев. 

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