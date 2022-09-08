Траньков о российских фигуристах, подавших заявки на переход : «Не думаю, что это спортсмены, которые были железными кандидатами в сборную»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал информацию о том, что 19 российских фигуристов подали заявки на переход в сборные других стран. 

«Спокойно к этому отношусь. Всегда спортсмены переходили, меняли гражданство. Причем все как уезжали из России, так и приезжали к нам.

Не думаю, что это спортсмены, которые были железными кандидатами в сборную. Наверное, это те, кто в силу тех или иных причин не имели шанса попасть в сборную страны.

Не опасаюсь, что это может сказаться на уровне фигурного катания в России», — сказал Траньков.

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