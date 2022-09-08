Татьяна Тарасова: «Неправильно давать советы каждому фигуристу по смене гражданства, у каждого человека жизнь одна, поэтому им самим решать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что 19 российских фигуристов подали заявки на переход в сборные других стран.
«Нам не стоит беспокоиться! Потому что это все не зависит от нас», — сказала Тарасова.
«Мы не можем участвовать в процессе запросов смены гражданства, к сожалению, можем только наблюдать.
Неправильно давать советы каждому фигуристу по смене гражданства, у каждого человека жизнь одна, поэтому им самим решать.
Потеря профессии – это очень серьезно», – цитирует Тарасову Metaratings.