Татьяна Тарасова: «Неправильно давать советы каждому фигуристу по смене гражданства, у каждого человека жизнь одна, поэтому им самим решать»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что 19 российских фигуристов подали заявки на переход в сборные других стран. 

«Нам не стоит беспокоиться! Потому что это все не зависит от нас», — сказала Тарасова. 

«Мы не можем участвовать в процессе запросов смены гражданства, к сожалению, можем только наблюдать.

Неправильно давать советы каждому фигуристу по смене гражданства, у каждого человека жизнь одна, поэтому им самим решать.

Потеря профессии – это очень серьезно», – цитирует Тарасову Metaratings.

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