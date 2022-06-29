Тарасова о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Ни в каких журналах или выпусках газет это не печаталось, никаких интервью не было, поэтому это чистой воды неправда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что и пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Я в сплетнях не участвую. Я нахожусь в России, а они в Америке, ни в каких журналах или выпусках газет это не печаталось, никаких интервью тоже не было, поэтому это чистой воды неправда», — сказала Тарасова.

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