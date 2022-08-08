Татьяна Тарасова: «С этой травмой Косторная пришла к Буяновой. Неделя хороших тренировок – нога летит. Конечно, нужно делать операцию»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о травме чемпионки Европы Алены Косторной.

«Я не врач, чтобы знать, как операция повлияет на ее карьеру. С этой травмой она пришла к Водорезовой (в замужестве Буянова), это я знаю, потому что разговор с первого дня.

Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок – нога летит. Конечно, нужно делать операцию, я так думаю, так и думают врачи, потому что врачи настаивают.

А врачи же понимают, кого они оперируют. После операции сможет ли кататься успешно? Все в основном делают операции какие-то – или колено, или мениск, или связки крестообразные, все это делается.

Разные у всех травмы получаются в результате профессиональной работы, поэтому будем надеяться», – сказала Тарасова.

«Травма фигуристки — это всегда очень тяжело, больно и долго, но Аленочка со всем справится! Я верю в нее. Главное, чтобы у Косторной было желание вернуться на прежний уровень, тогда все получится.

Будет усердно восстанавливаться и тренироваться — вернется в прежние кондиции. Я видела ее на тренировках, мне понравилась она. Хорошо катается, достойно. Желаю Алене здоровья и скорейшего возвращения на лед» – цитирует Тарасову «СЭ».

Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра