Тарасова о переходе Ширяевой в Канаду: «Мне не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Это хорошая страница в их жизни и карьере»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание переходы Ульяна Ширяева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

«В переходе спортсменов из одной сборной в другую нет никаких сложностей. Тем более в нынешних условиях незачем это обсуждать, перешла и перешла.

Мне лично не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», – сказала Тарасова.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады

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