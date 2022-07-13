«С новыми силами и боевым настроем в сезон». Группа Тамары Москвиной завершила сбор в Сочи

Группа Тамары Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи.

В составе группы тренируются олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде и , а также чемпионы Европы Александра Бойкова и .

«Уважаемые пассажиры, вылетающие в Санкт-Петербург, начинается посадка на ваш рейс. Просим вас пройти к 1 выходу! P.S. Сборы подошли к концу! Пора домой» – написал Козловский в соцсети.

«С новыми силами и боевым настроем в сезон 2022-2023. Спасибо за проделанную работу на этом сборе🤗» – написала Бойкова.