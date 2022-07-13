«С новыми силами и боевым настроем в сезон». Группа Тамары Москвиной завершила сбор в Сочи

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Группа Тамары Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи.

В составе группы тренируются олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Уважаемые пассажиры, вылетающие в Санкт-Петербург, начинается посадка на ваш рейс. Просим вас пройти к 1 выходу! P.S. Сборы подошли к концу! Пора домой» – написал Козловский в соцсети.

«С новыми силами и боевым настроем в сезон 2022-2023. Спасибо за проделанную работу на этом сборе🤗» – написала Бойкова.

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