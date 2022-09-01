Произвольная программа Бойковой и Козловского поставлена на музыку к фильму «Анна Каренина»

Новая произвольная программа чемпионов Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского поставлена на музыку к фильму «Анна Каренина».

Об этом сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина. Также стало известно, что они не выступят на контрольных прокатах команды Санкт-Петербурга, которые пройдут 5-7 сентября.

«Бойкова и Козловский пропустят прокаты. Дмитрий восстанавливается после микротравмы», – сказала тренер фигуристов Тамара Москвина.

Ранее дуэт представил короткую программу под Hit The Road Jack Рэя Чарльза.